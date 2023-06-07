Рената Литвинова сделала для модного журнала откровенное фото

Звезда ленты «Северный ветер» сейчас живет в Париже. Актриса и режиссер создала моноспектакль «Кактус», в котором играет главную роль. Костюмы для постановки создал популярный дизайнер Демна Гвасалия, сообщает Космополитен.

Рената вместе с тем гастролирует по Европе и принимает участие в модных съемках.

Недавно Рената Литвинова стала моделью в фотосессии для журнала Acumen Magazine. Актриса решилась на дерзкий образ, она примерила одежду от любимого бренда – Balenciaga. Рената надела на голое тело кейп песочного оттенка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, показав часть груди.

Литвинова позировала в нестандартном интерьере. В студию специально для этой съемки принесли живые цветы и землю. Заслуженная артистка РФ встала рядом с растением. Потом Рената полностью оголилась и легла на грунт.

На прошлой неделе Литвинова завершила показ своего спектакля «Кактус». Рената пояснила, что ей надо набраться сил, посвятить себя детям, кино, любви и моде. Режиссер планирует снять авторскую киноленту.