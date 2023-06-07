В Минске оперативники БЭП задержали троих иностранцев за сбыт поддельных евро

Установлено, что 49-летний фигурант, его 41-летний и 24-летний подельники приобрели на территории России поддельные евро и ввезли их на территорию Беларуси с целью дальнейшей продажи.

По прибытии в Минск в социальной сети иностранные граждане нашли желающего обменять валюту на выгодных условиях.

При личной встрече фальшивомонетчики передали своей жертве шесть купюр номиналом по €500, после чего последний решил проверить подлинность денег в банке.

В пункте обмена специалисты обнаружили признаки подделки и вызвали милицию.

Правоохранители оперативно задержали иностранцев, а также обнаружили под обшивкой автомобиля, на котором они передвигались, конверт с 47 аналогичными купюрами.

По факту произошедшего следствием возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег.