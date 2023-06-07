Граш: США нашли космические корабли внеземного происхождения и их «пилотов»

7 июня издание NewsNation взяло интервью у ветерана американской разведки Дэвида Граша, который утверждает, что действующие сотрудники разведслужб США предоставили ему секретные документы, в которых говорится об обнаружении внеземных космических кораблей Вашингтоном.

По данным Граша, уже несколько десятилетий Пентагон осуществляет секретную программу, в ходе которой смог заполучить корабли инопланетян.

Также Дэвид Граш рассказал, что иногда разбившиеся "летающие тарелки" находят вместе с их погибшими пилотами. Таким образом, по словам Граша Соединённые Штаты якобы нашли представителей внеземных цивилизаций и их средства передвижения.