Дети Филиппа: Анастасия Стоцкая рассказала, кто отец ее сына и дочери

Поклонники постоянно интересуются сходством сына и дочери Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым. Некоторые при этом уверены, будто малыши даже больше похожи на поп-короля, нежели его родной сын Мартин, сообщает Рамблер.

Анастасия долгое время не давала по этому поводу никаких комментариев, а потом стала шутить. В частности, недавно звезда сделала очередное признание:

Все мы - дети Киркорова.

Фанаты предположили, что тем самым артистка намекает, что у нее и Киркорова все-таки был роман.

Сам Киркоров не раз говорил, что у него со Стоцкой существует ментальная связь, потому ее дети вполне могут быть на него похожи. Он также подчеркивал, что из семьи с Аллой Пугачевой его увела именно Анастасия.

По словам Филиппа, он когда-то был влюблен в Анастасию, но ничего у них так и не было. Они остались хорошими друзьями и общаются до сих пор.