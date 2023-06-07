Белорусским чиновникам разрешили пользоваться служебными автомобилями для личных нужд

Пользование такими машинами разрешается только при условии последующего возмещения расходов на эксплуатацию автомобиля.

Воспользоваться транспортом во внеслужебных целях чиновники смогут исключительно по письменному разрешению руководителя организации.

При этом авто должно использоваться по прямому назначению, не для запрещенной деятельности и не для получения прибыли. Аренда в этом случае запрещена.

Согласно постановлению, все это касается не только автомобилей, но и любого другого служебного имущества.