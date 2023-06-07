Буланова объяснила, почему пошла в ЗАГС в третий раз в белом платье

11:48 2023-06-07

Исполнительница Татьяна Буланова решила объясниться по поводу белого платья в ЗАГСе, хотя это уже третье замужество знаменитости.

54-летняя Татьяна Буланова объяснила, почему надела белое платье в день бракосочетания с молодым супругом. Наряд был готовым, на заказ не шился.

Сочеталась узами брака певица неделю назад. Мужем звезды сцены стал экс-теннисист, бизнесмен Валерий Руднев. Интересно, что супруг на 19 лет моложе исполнительницы и на 5 лет младше ее сына Александра.

Белое платье для третьего брака - желание знаменитости почувствовать себя в сказке о принцессе.

На свадьбу Руднев подарил избраннице питерский ресторан.

Показать следующие комментарии
Фото