Буланова объяснила, почему пошла в ЗАГС в третий раз в белом платье

54-летняя Татьяна Буланова объяснила, почему надела белое платье в день бракосочетания с молодым супругом. Наряд был готовым, на заказ не шился.
Сочеталась узами брака певица неделю назад. Мужем звезды сцены стал экс-теннисист, бизнесмен Валерий Руднев. Интересно, что супруг на 19 лет моложе исполнительницы и на 5 лет младше ее сына Александра.
Белое платье для третьего брака - желание знаменитости почувствовать себя в сказке о принцессе.
На свадьбу Руднев подарил избраннице питерский ресторан.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__