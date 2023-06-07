Сальдо заявил о выгоде для ВС России после разрушения Каховской плотины

Разрушение дамбы дало ряд преимуществ российским военным, которые ранее были невозможны из-за обширного водохранилища.

«С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших сил, Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Одним из таких преимуществ Сальдо назвал возможность отследить противника, который ранее мог использовать водохранилище для подводных атак.

Как отметил Сальдо, ВСУ готовили диверсию на плотине и неоднократно обстреливали ее и ранее.