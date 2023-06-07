Девушка похудела на сто килограммов и поделилась ужасающими последствиями

Агент по недвижимости из Британии Стефани Смит в 27 лет весила 170 килограммов. Вес девушка набрала в результате неудачных отношений.

Я боролась с депрессией, еда стала моим наркотиком, — рассказала она The Sun.

После расставания с возлюбленным англичанка решила изменить свою жизнь, сделав операцию по резекции части желудка. Спустя год она сбросила 57 килограммов. Восстановившись после операции, девушка стала питаться здоровой пищей и заниматься спортом.

В общей сложности она потеряла 100 килограммов, но не чувствует себя счастливой. Дело в том, что на теле Стефани осталось более 6 килограммов растянутой кожи, удалить которую можно только путем операций. Их стоимость - примерно 80 тысяч фунтов стерлингов.

Я смирилась с тем, что на меня пялятся, но я хотела бы с удовольствием смотреть на себя в зеркало и стать счастливой, — призналась девушка.

Тем не менее, женщина гордится тем, что решилась на такой шаг, и намерена закончить начатое.