Обрывать у картофеля цветки для повышения урожайности или не стоит

В поисках стимулирующих операций, направленных на повышение урожайности, дачники прибегают к самым разным способам ухода за растениями. В частности, некоторые обрывают у картофеля цветы, утверждая, что таким образом он сэкономит силы на формирование и рост клубней.

Так ли это? Эксперты подчеркивают, что подобное вмешательство в естественное развитие растению только навредит. А клубни, наоборот, начнут формироваться позже, что отрицательно скажется на урожайности.

Кроме того, если слишком часто ходить между грядок, чтобы оборвать цветы, грунт будет утаптываться и доступ корней к воздуху ухудшится.

На и это еще не все минусы такой процедуры. Считается, что обрывание цветков понижает иммунитет картофеля. И слабые растения в результате больше подвержены инфекциям.

То есть, цветение никак не связано с урожайностью. От ветра цветки опадут сами, а вот их удаление может отрицательно отразиться на плодоношении.