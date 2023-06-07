Знающий цветовод рассказал, как грамотно обрезать розы для пышного цветения

Если не делать обрезку, куст со временем совсем ослабнет и может вовсе погибнуть.

Некоторые цветоводы обрезают розы только весной, решая, что к приходу лета процедуры нужно прекращать. Но это неправильно.

Обрезку продолжаем до концы сезона, уделяя растению по возможности больше времени.

Первым делом надо убрать дикие поросли, потом обрезаем слабые, безжизненные побеги, постаревшие, засохшие.

Тогда растение будет развиваться активнее, нормально расти, потому что освободятся силы для формирования здоровых листьев и побегов.

При удалении лишних веточек роз надо иметь в виду, что секатор нужно использовать строго чистый, дезинфицированный спиртом секатор или любой другой садовый инструмент, подходящий для этой задачи.

Если не обработать режущий инвентарь или взять плохо наточенный , рана, оставшаяся после него, медленно и с трудом заживает. Растение может инфицироваться и серьезно заболеть.