Звезду фильма «Покровские ворота» Владимира Сынгаевского судили за махинации с недвижимостью

Актер фильма «Покровские ворота» Владимир Сынгаевский приговорен к 5 годам тюрьмы за мошенничество Бутырским районным судом Москвы, сообщает Мослента.

Как было установлено, артист и девять его сообщников, подделав документы, незаконно завладели 3-мя квартирами умерших пенсионеров. Мошенники действовали через свои связи в госорганах.

От перепроданной недвижимости их выручка составила 19 миллионов российских рублей, подельники разделили сумму между собой.

Сынгаевского приговорили за мошенничество в особо крупном размере к 5-ти годам тюремного заключения. Но, учитывая, что он отбыл свой срок в СИЗО, под стражей больше удерживать не будут.

Пик актерской карьеры звезды кино и театра пришелся на 70-80-е годы. Сынгаевский сыграл в эпизодах ленты «Д'Артаньян и три мушкетера», снялся в картинах «Железные игры» и «Не бойся, я с тобой».