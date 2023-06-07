Молодечненец перевёл мошенникам свыше 300 рублей за якобы выигранный IPhone

Клевра рассказала, что молодечненец получил в одном из мессенджеров сообщение, в котором ему предлагали принять участие в розыгрыше современного смартфона.

Доверчивый мужчина отправил смс-сообщение «Люблю подарки» на имя указанного пользователя и в скором времени получил ответ: «Вы выиграли 14 IPhone».

После этого пострадавший заполнил анкету и перечислил 110 рублей за доставку приза.

Примечательно, что в качестве гарантии реальности происходящего связывавшийся с мужчиной мошенник представился менеджером интернет-магазина и отправил фотографию своего паспорта.

По прошествии некоторого времени жителю Молодечно сообщили, что выигранный им смартфон якобы застрял на границе, для решения проблем он перечислил ещё 214 рублей.

Однако на этом мошенники не остановились и попросили свою жертву дополнительно оплатить страховку в размере 329 рублей, которую ему обещали компенсировать.

В этот момент молодечненец понял, что связался с аферистами, и обратился в милицию.