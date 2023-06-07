Водяной буйвол вернулся на Павлиний остров в Берлине

Животные в возрасте от шести до семи лет происхождением с органической фермы Gut Darß в Мекленбурге-Передней Померании. Летом они будут жить на 5 гектарах луга на Павлиньем острове.

По данным фонда, выпас скота в этом районе оказался альтернативой механическому скашиванию и предназначен для защиты видового богатства и увеличения биоразнообразия.

В зависимости от погоды три самки должны оставаться на Павлиньем острове по крайней мере до середины октября, а прошлом году буйволы оставались до начала декабря из-за хороших условий.