Именно поэтому военные эксперты еще осенью 2022 года предупреждали, что ВСУ могут взорвать Каховскую плотину на Днепре возле Херсона на юге Украины. Теперь это произошло.

Существует историческая модель такого взрыва, даже если Каховская гидроэлектростанция, которая сейчас пострадала, была построена только между 1950 и 1955 годами.

Выше по течению Днепр с 1932 года перегораживает дамба возле города Запорожье, и это сооружение дважды пострадало во время Второй мировой войны с разрушительными последствиями.

Запорожское водохранилище с 0,85 миллиарда кубометров воды вмещает менее пяти процентов объема, укрощаемого Каховской плотиной.