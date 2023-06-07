В 1941 году НКВД разрушил плотину на Запорожской гидроэлектростанции

Именно поэтому военные эксперты еще осенью 2022 года предупреждали, что ВСУ могут взорвать Каховскую плотину на Днепре возле Херсона на юге Украины. Теперь это произошло.
Существует историческая модель такого взрыва, даже если Каховская гидроэлектростанция, которая сейчас пострадала, была построена только между 1950 и 1955 годами.
Выше по течению Днепр с 1932 года перегораживает дамба возле города Запорожье, и это сооружение дважды пострадало во время Второй мировой войны с разрушительными последствиями.
Запорожское водохранилище с 0,85 миллиарда кубометров воды вмещает менее пяти процентов объема, укрощаемого Каховской плотиной.
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Плотина в Запорожье была одним из действительно крупных проектов индустриализации на заре существования Советского Союза.
Основная идея перекрытия здесь Днепра восходит к 1893 г., а к конкретным планам перешли лишь в 1910 г.
Но только в 1921 г. начались приготовления.
Проект сочетал в себе три цели: Днепр должен стать судоходным, надежно обеспечивать водой интенсивное сельское хозяйство, а также производить электроэнергию — как самая мощная электростанция в Европе.
При массивной технической поддержке США к 1932 году была построена плотина с девятью генераторами.
Среди прочего, энергия использовалась для работы алюминиевых и сталелитейных заводов, т. е. ключевых отраслей индустриализации СССР, к которой стремился Сталин.
Стратегическое значение такого сооружения было очевидно, поэтому спецслужбы НКВД, в середине лета 1941 года подготовили уничтожение плотины.
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Когда в середине августа немецкий 14-й танковый корпус подошел к Днепру (правда, примерно в 70 км к северу от Запорожской электростанции в районе города Днепропетровск, ныне Днепр), это был сигнал для местного командования НКВД.
18 августа 1941 года около 20:15 по местному времени в стене плотины было взорвано около 20 тонн взрывчатки. Они прорвали в плотине дыру длиной 175 метров и высотой до 21 метра, через которую в Днепр обрушилась волна высотой почти шесть метров.
Нижние части городской территории были затоплены и разрушены. Верфь, судоремонтные мастерские и склады буквально стерты. Люди, жившие или работавшие там, предположительно были смыты водными массами.
Утверждается, что НКВД не сделал никаких предупреждений – ни гражданскому населению Запорожья, ни местному командованию Красной Армии. Так получилось, что штатные советские солдаты арестовали некоторых членов отряда подрывников как предполагаемых диверсантов. Их освободили только после вмешательства их начальства.
Взрыв также разрушил машинное отделение с девятью массивными генераторами и отключил подачу электроэнергии. Все промышленные предприятия Запорожья остановились и были частично непоправимо повреждены.
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