С 2024 года минимальные выплаты по больничным в Беларуси вырастут в три раза, сумма будет зависеть от стажа

Теперь суммы будут привязаны к минимальной зарплате, которая сейчас составляет 554 рубля. На данный момент выплаты по больничным рассчитывают в размере 50% среднего прожиточного минимума, а он составляет 176 рублей.

В результате минимальные выплаты по листкам временной нетрудоспособности увеличатся в три раза.

Суммы выплат со следующего года будут зависеть от стажа. Если он превышает 10 лет, с первого дня больничного будут выплачивать 100% заработка.

Для тех, у кого стаж меньше, выплаты составят 80%. Сейчас все работники получают 80% заработка с первого дня временной нетрудоспособности в течение 12 дней. За остальное время начисляется 100% заработка.

Изменения затронут тех, кто работает по совместительству. Теперь при расчете больничного будут учитывать все места трудоустройства.

Это означает, что выплаты увеличатся. Но в случае, если человек продолжал трудиться по одному из мест работы, компенсацию он получить не сможет.