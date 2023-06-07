Месси станет игроком американского футбольного клуба «Интер Майами»

19:38 2023-06-07

Журналист TNT Sports Эрнан Кастильо заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси станет игроком американского футбольного клуба «Интер Майами».

Отмечается, что Мессии отклонил более выгодное предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль».

Накануне французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе нападающего клуба Лионеля Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

Показать следующие комментарии
Фото