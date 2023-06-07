Месси станет игроком американского футбольного клуба «Интер Майами»

Отмечается, что Мессии отклонил более выгодное предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль».
Накануне французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе нападающего клуба Лионеля Месси из команды по окончании сезона-2022/23.
Отмечается, что Мессии отклонил более выгодное предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль».
Накануне французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе нападающего клуба Лионеля Месси из команды по окончании сезона-2022/23.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__