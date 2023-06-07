В Европоле предупреждают, что контрабандисты заманивают мигрантов роликами в YouTube и TikTok

На видео некоторые семьи мигрантов соглашаются рассказать, что были успешно перевезены контрабандой в Великобританию, показывают и рассказывают, как у них все хорошо.

Это заставляет людей платить контрабандистам в надежде, что их доставят в Европу.

В составе «оперативной группы», координируемой Европолом, агентству в прошлом году удалось нанести выдающийся удар по трансграничной преступности.

Были арестованы 19 подозреваемых, которые, как утверждается, логистически подготовили и организовали опасные для жизни маршруты для лодок с мигрантами через Ла-Манш.