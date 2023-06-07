Британский фонд сердца объявил, что свекольный сок снижает риск сердечного приступа

Согласно результатам их исследования, у людей со стенокардией риск повторного сердечного приступа снижается при ежедневном употреблении свекольного сока в течение полугода.
Ученые поясняют, что сок свеклы содержит соли азотной кислоты, которые прямо во рту преобразуются в нитрит.
Далее это соединение превращается в оксид азота, который оказывает положительное состояние на кровеносные сосуды.
Ученые намерены провести еще одно исследование, чтобы определить, стоит ли назначать свекольный сок пациентам после установки стента.
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