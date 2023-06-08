Ученые Гетеборгского университета нашли лекарство от алкоголизма

Ученые испытали этот препарат в лечении алкогольной зависимости у крыс и получили положительные результаты.
Семаглутид помог снизить потребление алкоголя животными и подавить рецедивы, которые являются серьезной проблемой для людей, страдающих алкоголизмом.
Ученые утверждают, что после приема лекарства потребление алкоголя одинаково снизилось и у самок, и у самцов крыс.
Теперь исследователи планируют испытать эффективность метода на людях-добровольцах с алкогольной зависимостью.
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