Ученые Гетеборгского университета нашли лекарство от алкоголизма

Ученые испытали этот препарат в лечении алкогольной зависимости у крыс и получили положительные результаты.

Семаглутид помог снизить потребление алкоголя животными и подавить рецедивы, которые являются серьезной проблемой для людей, страдающих алкоголизмом.

Ученые утверждают, что после приема лекарства потребление алкоголя одинаково снизилось и у самок, и у самцов крыс.

Теперь исследователи планируют испытать эффективность метода на людях-добровольцах с алкогольной зависимостью.