Глава OpenAI Альтман предложил создать аналог МАГАТЭ для контроля за разработкой в сфере ИИ

01:08 2023-06-08

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил создать международное агентство для контроля за разработками в сфере искусственного интеллекта.

По его мнению, это может быть аналог МАГАТЭ. Альтман считает, что подобная структура необходима для управления рисками.

Он отметил, что никто не хочет разрушить мир, но все хотят пользоваться преимуществами искусственного интеллекта.

Ранее главы компаний, которые занимаются разработками в сфере ИИ, предупредили, что нейросети могут представлять собой угрозу для человечества.

Риски, связанные с искусственным интеллектом, они сравнили с ядерными войнами и пандемиями. 

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