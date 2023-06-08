Huffpost: американка нашла на пляже зуб мастодонта, который жил миллион лет назад

Женщина по имени Дженнифер Шух гуляла по пляжу Рио-дель-Мар с подругой, когда та чуть не наступила на некий предмет.

Внешне он выглядел как несгоревший остаток чего-то, и женщина заинтересовалась, что это может быть.

Она сфотографировала предмет и выложила фото в соцети, предложив подписчикам разгадать загадку.

Женщине ответил советник по палеонтологическим коллекциям музея естественной истории Санта-Крус Уэйн Томпсон.

Он пояснил, что это коренной зуб, принадлежавший взрослому тихоокеанскому мастодонту – вымершему виду слонов. Как оказалось, зубу около миллиона лет.