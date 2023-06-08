Дарья Донцова рассказала, как перед смертью ее мужа за их сыном приехала полиция

На тот момент мужчина уже не мог говорить. Их сын отправился в храм за священником на машине, и ехал очень быстро, превышая скорость.
В результате к моменту его приезда в больницу за ним следовали уже две машины ГИБДД. Полицейских встретила сама Донцова.
Она объяснила им ситуацию и попросила не принимать мер. Увидев священника, полицейские отступили.
Священник успел причастить Александра. А всего через 10 минут после его ухода мужчина умер.
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