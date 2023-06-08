Дарья Донцова рассказала, как перед смертью ее мужа за их сыном приехала полиция

02:14 2023-06-08

Писательница Дарья Донцова на телешоу «Малахов» рассказала, что за несколько минут до смерти ее мужа Александра за их сыном приехала полиция.

На тот момент мужчина уже не мог говорить. Их сын отправился в храм за священником на машине, и ехал очень быстро, превышая скорость.

В результате к моменту его приезда в больницу за ним следовали уже две машины ГИБДД. Полицейских встретила сама Донцова.

Она объяснила им ситуацию и попросила не принимать мер. Увидев священника, полицейские отступили.

Священник успел причастить Александра. А всего через 10 минут после его ухода мужчина умер.

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