Онколог Астраханцев рассказал, как вовремя выявить агрессивные виды рака

Он пояснил, что злокачественные опухоли прорастают в соседние органы, там появляются метастазы – основная причина летальных исходов при раке.

Одним из самых опасных видов онкологических заболеваний он назвал меланому – рак кожи, развивающийся из пигментных клеток.

Не менее опасна аденокарцинома поджелудочной железы, которая чаще всего выявляется у пожилых мужчин.

Врач отметил, что регулярная диспансеризация помогает своевременно обнаружить рак, сохранить здоровье и жизнь.