Онколог Астраханцев рассказал, как вовремя выявить агрессивные виды рака

Он пояснил, что злокачественные опухоли прорастают в соседние органы, там появляются метастазы – основная причина летальных исходов при раке.
Одним из самых опасных видов онкологических заболеваний он назвал меланому – рак кожи, развивающийся из пигментных клеток.
Не менее опасна аденокарцинома поджелудочной железы, которая чаще всего выявляется у пожилых мужчин.
Врач отметил, что регулярная диспансеризация помогает своевременно обнаружить рак, сохранить здоровье и жизнь.
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