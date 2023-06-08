Онколог Астраханцев рассказал, как вовремя выявить агрессивные виды рака

02:28 2023-06-08

Онколог клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал, что агрессивные виды рака проще всего выявить во время диспансеризации.

Он пояснил, что злокачественные опухоли прорастают в соседние органы, там появляются метастазы – основная причина летальных исходов при раке.

Одним из самых опасных видов онкологических заболеваний он назвал меланому – рак кожи, развивающийся из пигментных клеток.

Не менее опасна аденокарцинома поджелудочной железы, которая чаще всего выявляется у пожилых мужчин.

Врач отметил, что регулярная диспансеризация помогает своевременно обнаружить рак, сохранить здоровье и жизнь. 

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