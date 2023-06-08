Rammstein собрал полный стадион в Мюнхене несмотря на скандал вокруг Линдеманна

Группа не ответила на обвинения, выдвинутые против фронтмена Тилля Линдеманна во время выступления перед десятками тысяч зрителей.

Тилль Линдеманн был, как обычно, молчалив между песнями.

Он попрощался со зрителями со словами: "Мюнхен , спасибо, что вы здесь. Спасибо за то, что вы с нами".

В отличие от других концертов, группа обошлась без песни "Pussy", во время которой Линдеманн традиционно обрызгивал публику из огромной пенисной пушки.

В последнее время несколько женщин выдвинули обвинения против Линдеманна, некоторые из них анонимно.

Женщины описывают ситуации, которые некоторые из них сочли пугающими.

Во время концертов отбирали молодых женщин и спрашивали, не хотят ли они прийти на вечеринку после шоу.

По словам некоторых женщин, там имело место сексуальное насилие.