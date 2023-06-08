Чурикова сообщила, что Светикова не попала в финал Фабрики звезд, так как отказала Шульгину

Исполнительница Юлия Михальчик стала очередной участницей Ютуб-шоу Яны Чуриковой "Фабрика с Яной Чу".

Михальчик была в составе артистов "Фабрики звезд 3". Ее роман с продюсером проекта Александром Шульгиным обсуждали все.

Знаменитость не высказывалась по поводу, но в гостях у Чуриковой пролила свет на ситуацию.

Сама ведущая также в первый раз назвала причину того, почему финалисткой стала Михальчик, а не звезда проекта Светлана Светикова.

Чурикова заявила, обращаясь к Юлии: "Все видели, как вы писали песни как не в себя, и что он на тебя давит всю дорогу. Это ответ на вопрос, почему Светиковой не оказалось в тройке финалистов".