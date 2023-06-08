В число наиболее дорогих вещей входит автограф Уильяма Шекспира

13:43 2023-06-08

Его заоблачная цена около пяти миллионов долларов обусловлена необычайной популярностью классика.

Сегодня существует всего лишь 6 копий подлинной подписи.

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