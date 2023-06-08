В число наиболее дорогих вещей входит автограф Уильяма Шекспира

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Наталья Гончарова
Исполнительница Альбина Сафарова разбилась насмерть на мотоцикле. Авария произошла в Казани в ночь с 7 на 8 июня.
Антон Райт
Усилиями МОК на Олимпиадах представлена десятки небольших государств, по сути лишённых шанса выиграть какие-либо награды.
Ткачёв Андрей
Издание Politico утверждает, что западные партнёры Киева могут поставить Украине не только самолёты F-16, но и F-18.
Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин предлагал Петру Порошенко для завершения конфликта на Донбассе.
Диана Мудреченко
Российское новостное интернет-СМИ Mash сообщило, что один человек погиб при возгорании на газопроводе в столице России Москве. Ещё один человек пострадал.
Издание Foreign Policy утверждает, что руководство Североатлантического альянса хочет вернуть постулаты холодной войны в свои секретные планы по конфронтации с Россией.
Исполнитель Александр Градский давно покоится в земле, а его родственники "отчаянно сражаются" за то, кому побольше кусок "оттяпать".
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