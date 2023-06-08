Дачный эксперт рассказал, какие еще растения, кроме картофеля, нужно окучивать и зачем

Каким растениям, кроме картофеля, необходимо окучивание, разбираемся вместе с экспертом.

Капуста

Хорошо реагирует на окучивание, образовывая дополнительные корни, что помогает ей устойчиво держаться на грядке и получать больше питания.

Раннюю белокочанную надо окучивать всего раз за сезон, когда появляются 8-10 полноценных листиков.

Белокочанную со средним и поздним сроком созревания окучивают 3 раза за весь период вегетации, соблюдая перерыв в 2 недели.

Цветная и брюссельская капуста нуждаются в окучивании постоянно, процедуру надо повторять каждые 15 дней.

Лук-порей

Окучивать его нужно регулярно, потому что именно под землей находится самая значимая белая часть растения.

Первый раз сделать это нужно, когда рассада пустила корни после пересадки на постоянную грядку. Высота подгребаемого слоя земли должна составлять до 4 см.

Второе окучивание делаем через 2 месяца. Далее провести процедуру надо еще трижды. Между ними должен быть интервал в 2 недели.

Морковь

Не все это знают и делают, но морковь будет благодарна, если вы ее окучите. Можно сделать процедуру раз за сезон в фазе сформированных корнеплодов, когда они уже виднеются из земли.

Окучивание поможет защитить их от солнца и сохранит яркую оранжевую окраску, а также исключит появление горечи.

Кабачки, тыквы и огурцы

Эти растения под воздействием окучивания хорошо дают дополнительные боковые корни рядом с основным.

Процедуру проводить надо очень осторожно, ведь корешки сидят у поверхности земли и крайне чувствительны к повреждениям.

Делать это лучше руками без инвентаря, при этом добавляя свежую землю, смешанную с перепревшим навозом, можно с перегноем.

Первая процедура делается при появлении 4-5 полноценных листьев. Далее ее следует повторять каждые 3 недели, подсыпая раз за разом свежий слой грунта с удобрением высотой до 15 см.

Помидоры

Окучивание важно особенно для сортов, отличающихся высоким ростом. Так они лучше закрепляются в грунте и получают усиленное питание.

Всего необходимо 3 процедуры, каждый раз повышаем слой земли от предыдущего уровня на 10 см.

Первое окучивание делается через 2-3 недели после высаживания в открытый грунт, когда растение уже достаточно хорошо закрепилось корнями и пережило стресс.

После процедуры активно идет формирование дополнительных корневых отростков. Потом повторять окучивание надо раз в 6 недель. Когда часто идут дожди, то окучиваем раз в месяц.