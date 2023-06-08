Опытный огородник объяснил, почему некоторые растения нельзя окучивать

Если правильно провести окучивание, пользы от него будет много: и урожайность возрастет, и болеть растение меньше будет, и сорняки реже будут беспокоить.

Как еще окучивание помогает растениям:

способствует отращиванию крепких корней;

не допускает полегание высоких растений;

сохраняет почву влажной, удерживает в ней воздух

не дает вымываться полезным веществам из земли;

спасает от замерзания зимой;

высветляет части отдельных культур, например, спаржи или лука-порея.

Однако не все растения хорошо переносят процедуру, более того, они вообще прекрасно без нее обходятся.

Это касается, например, зелени. Салат, укроп, петрушка не нуждаются в окучивании.

Если на нежные листья попадают влажные комья земли, растения прекращают расти, чахнут и могут вообще погибнуть.

Такие огородные культуры надо аккуратно рыхлить по периметру, сорняки удалять с помощью прополок или мульчирования.

Не нужно окучивание и репчатому луку. При выращивании пера для зелени важной частью ухода будет мульчирование.

Если растим головки, делаем регулярные поливы и бережное рыхление.