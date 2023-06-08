Опытный огородник объяснил, почему некоторые растения нельзя окучивать

Если правильно провести окучивание, пользы от него будет много: и урожайность возрастет, и болеть растение меньше будет, и сорняки реже будут беспокоить.
Как еще окучивание помогает растениям:
способствует отращиванию крепких корней;
не допускает полегание высоких растений;
сохраняет почву влажной, удерживает в ней воздух
не дает вымываться полезным веществам из земли;
спасает от замерзания зимой;
высветляет части отдельных культур, например, спаржи или лука-порея.
Однако не все растения хорошо переносят процедуру, более того, они вообще прекрасно без нее обходятся.
Это касается, например, зелени. Салат, укроп, петрушка не нуждаются в окучивании.
Если на нежные листья попадают влажные комья земли, растения прекращают расти, чахнут и могут вообще погибнуть.
Такие огородные культуры надо аккуратно рыхлить по периметру, сорняки удалять с помощью прополок или мульчирования.
Не нужно окучивание и репчатому луку. При выращивании пера для зелени важной частью ухода будет мульчирование.
Если растим головки, делаем регулярные поливы и бережное рыхление.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__