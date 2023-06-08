Урожайность вишни значительно повысят простые удобрения

Если не подкормить вишню в нужный момент, можно не надеяться на вкусный и обильный урожай ягод. Начинать подкормку вишневых деревьев нужно еще до их цветения.
Первые удобрения в этот период - аммиачная селитра либо карбамид. Сначала увлажняется земля, а потом грунт обильно посыпается питательными гранулами.
Вторая подкормка вишен проводится в июне. На этот раз используется такое удобрение, как аммофоска.
Вокруг деревьев делают небольшие углубления, которые заполняются этой подкормкой в расчете 30 г на один квадратный метр.
В августе делают еще одну подкормку древесной золой и фосфатами. Зольная смесь изготавливается из двух стаканов золы на 10 литров воды, а фосфатная - из 25 г суперфосфата на 10 литров воды.
В осенний сезон вишню тоже необходимо подкормить удобрениями для укрепления корней и получения обильного урожая в следующем году.
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