Опытный огородник пояснил, что нужно знать о поливе свеклы, чтобы она росла сладкой и сочной

Поливать свеклу надо в разные периоды роста по-разному, посмотрим, что говорит об этом эксперт.

Общие правила, рекомендованные всем растениям, действуют и в этом случае. А именно - поливать овощи нужно регулярно, по выработанной схеме, без резких перерывов.

Полив должен быть умеренным: почва не должна оставаться сухой и переувлажнять ее тоже нельзя, застой воды недопустим.

Важные моменты, непосредственно касающиеся поливов свеклы.

Когда после высадки в грунт у саженцев появляются первые два полноценных листка, полив нужно увеличить в объеме на время.

Можно поливать землю или сами растения из лейки - эффект будет примерно одинаковым и вода пойдет на пользу.

Когда растение активно пойдет в рост, поливать можно раз в 5-7 дней. Но и здесь нужно смотреть на погоду. Если стоит жара и сухо, поливать надо чаще.

В дожди поливы сокращаем. Свекла, недополучившая воду, будет мелкой, сухой, безвкусной.

Если вы не часто бываете на даче и не можете регулярно поливать грядки, поможет мульчирование. Процедура сохранит влагу в земле надолго, уменьшив число поливов.

Перед тем как собрать созревший урожай, надо выдержать паузу в 15 дней без полива.