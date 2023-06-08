Опытный огородник пояснил, что нужно знать о поливе свеклы, чтобы она росла сладкой и сочной

Поливать свеклу надо в разные периоды роста по-разному, посмотрим, что говорит об этом эксперт.
Общие правила, рекомендованные всем растениям, действуют и в этом случае. А именно - поливать овощи нужно регулярно, по выработанной схеме, без резких перерывов.
Полив должен быть умеренным: почва не должна оставаться сухой и переувлажнять ее тоже нельзя, застой воды недопустим.
Важные моменты, непосредственно касающиеся поливов свеклы.
Когда после высадки в грунт у саженцев появляются первые два полноценных листка, полив нужно увеличить в объеме на время.
Можно поливать землю или сами растения из лейки - эффект будет примерно одинаковым и вода пойдет на пользу.
Когда растение активно пойдет в рост, поливать можно раз в 5-7 дней. Но и здесь нужно смотреть на погоду. Если стоит жара и сухо, поливать надо чаще.
В дожди поливы сокращаем. Свекла, недополучившая воду, будет мелкой, сухой, безвкусной.
Если вы не часто бываете на даче и не можете регулярно поливать грядки, поможет мульчирование. Процедура сохранит влагу в земле надолго, уменьшив число поливов.
Перед тем как собрать созревший урожай, надо выдержать паузу в 15 дней без полива.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__