Дачный эксперт рассказал, как уменьшить температуру в теплице, если стоит жаркая погода

В теплице температура всегда выше, чем на улице, а если во внешней среде очень жарко, то страшно представить даже, что в это время творится за тепличным стеклом.

Что делать в этой ситуации, рассказал эксперт.

Первая мера, конечно, это проветривание, что обеспечит поток свежего воздуха, который будет чуть прохладнее, чем в теплице. Но только не устраивайте сквозняков, это опасно для растений.

Нужно открыть либо окошко, либо дверцу. Допускается сквозное проветривание, если стоит безветренная погода.

Вторая мера - закрытие теплицы от солнечных лучей. Можно установить со стороны активного солнца фанерный щит, большой лист картона или что-то подобное.

Важно: нельзя придвигать защиту плотно к стенкам теплицы, это лишь добавит парниковый эффект внутри.

Не берите в качестве защитного барьера темный материал (черная пленка). Темная часть нагреется еще больше и только добавит жару растениям внутри теплицы.

При этом овощи получат мало света, а он им необходим.

Еще один эффективный способ: нужно побелить внешние стороны теплицы. Однако тут тоже надо иметь ввиду, что будут потери света, хотя и меньшие, чем в первом случае.