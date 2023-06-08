Гладиолусы будут пышно цвести под воздействием органических удобрений

Самое время подкормить гладиолусы - в начале июня, когда у цветов появляется шесть листочков. Чтобы приготовить качественную натуральную подкормку, можно использовать куриный помет и перепревший навоз.

Свежий навоз применять не рекомендуется, поскольку можно ожечь им цветы. Также в нем содержатся вредные грибки и патогены, приводящие к заболеваниям растений.

Подготовленный помет или навоз необходимо развести водой 1:1. Этот раствор настаивается не меньше 10 дней.

Далее приготовленное средство разбавляется 15 литрами воды. Гладиолусы следует полить им под корень, и уже очень скоро после подкормки прекрасные цветы порадуют окружающих своим обильным цветением.