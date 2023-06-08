МИД Румынии объявил о высылке более 50 дипломатов РФ в течение 30 дней

Вечером 8 июня Министерство иностранных дел Румынии опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что ведомство приняло решение о высылке свыше пятидесяти российских дипломатов за пределы своего государства. Отмечается, что диппредставители России должны покинуть Румынию за 30 дней.

В пресс-релизе румынского МИДа поясняется, что решение о высылке российских политиков из страны связано с намерением администрации Бухареста добиться паритета с Москвой в вопросе дипломатической представленности.