Как в фильме про апокалипсис: в Кувейте машины тают от жары

Жители и гости Кувейта с ужасом вспоминают лето-2022 и задаются вопросом: а каким оно будет в этом сезоне? Год назад в этой стране градусник показывал плюс 70 градусов по Цельсию, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

По его словам, птицы умирали прямо на лету. А как выживали люди?

Кувейт расположен на тропике Рака: это параллель, где солнце встает к Земле перпендикулярно и палит нещадно.

Зимой дневная температура здесь составляет 19-24 градуса, что вполне комфортно даже для европейца. Но летом на градуснике даже не хватало делений, чтобы показать реальный градус - настолько он был высоким.

В водах Индийского океана при этом свирепствовал тропический циклон. Не привыкшие к такой температуре морские обитатели возле берега просто сварились заживо. Волны выносили на песок мертвых медуз и других морских созданий. Моллюски варились внутри своих раковин.

Не выдерживали и автомобили: пластик на фарах и иные детали плавились и стекали на асфальт - как в фильмах про апокалипсис. Черные машины при этом нагревались так сильно, что начинали плавиться вещи даже в салоне.

Учитывая высокий градус, власти Кувейта начали реализацию программы замены кондиционеров. При этом улучшения ситуации никто не ждет: она усложняется с каждым годом, Кувейт страдает не только от жары, но и от песчаных бурь.

Из-за жары в стране повысился расход электричества, стало очень дорого поливать растения, и те начали погибать. Количество зеленых островков сокращается. Жители страны надеются, что в этом году градус будет хотя бы немного пониже.