Дачный эксперт назвал причины появления кислых мелких ягод клубники

Разбираемся в простых причинах плохого урожая, чаще всего все объясняется недостаточным уходом. Но это всегда можно исправить.

Начнем с того, что ошибки могут быть допущены на этапе посадки. Если кусты высажены очень тесно друг к дружке, они будут конкурировать за питание и воду, это плохо отразится на урожае.

Растения плохо развиваются, слабо растут. постоянно испытывают стресс. От этого ягоды будут мелкими и кислыми.

Чтобы избежать этого, располагать саженцы на грядке при посадке надо на расстоянии от 30 см и более друг от друга. От ряда к ряду должна соблюдаться дистанция в 70 см.

Еще одна важная мера, которая позволит улучшить качество урожая - это удаление клубничных усов.

Если вы не планируете в этом году размножать растение, смело удаляйте у него все усы, иначе они будут отбирать у клубники лишние силы и мешать созреванию хороших плодов.