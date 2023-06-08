Дачный эксперт назвал причины появления кислых мелких ягод клубники

Разбираемся в простых причинах плохого урожая, чаще всего все объясняется недостаточным уходом. Но это всегда можно исправить.
Начнем с того, что ошибки могут быть допущены на этапе посадки. Если кусты высажены очень тесно друг к дружке, они будут конкурировать за питание и воду, это плохо отразится на урожае.
Растения плохо развиваются, слабо растут. постоянно испытывают стресс. От этого ягоды будут мелкими и кислыми.
Чтобы избежать этого, располагать саженцы на грядке при посадке надо на расстоянии от 30 см и более друг от друга. От ряда к ряду должна соблюдаться дистанция в 70 см.
Еще одна важная мера, которая позволит улучшить качество урожая - это удаление клубничных усов.
Если вы не планируете в этом году размножать растение, смело удаляйте у него все усы, иначе они будут отбирать у клубники лишние силы и мешать созреванию хороших плодов.
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