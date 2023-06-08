WSJ: Китай разместит на Кубе базу для слежки за США в 160 км от Флориды

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal сообщают, что правительство Китая намерено заплатить несколько миллиардов долларов властям Кубы для постройки секретной разведывательной базы на её территории. Задачей военных на китайской базе в Кубе будет радиоэлектронная слежка за звонками и сообщениями, передаваемыми оборонными ведомствами Соединённых Штатов.

По данным информатора WSJ, база разведки КНР на Кубе будет располагаться в 160 километров от Флориды, что позволит китайским разведчикам следить за передвижениями американских кораблей.