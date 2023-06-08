Кабачки неправильной формы: ошибки при выращивании овощей

Если овощ кривой, - значит растению не хватало полезных веществ и света.

В этом случае играет роль место для посадки и достаточное расстояние между культурами.

Кабачкам не нравится повышенная влажность, если это не учитывать, то форма их деформируется.

Удобрения нужно вносить до посадки. За несколько недель необходимо подкормить минерально-органическими средствами.

Во время вегетации под кусты добавляют древесную золу и настой коровяка.

Грушевидная форма кабачков говорит о недостатке калия. Зола поможет при этой проблеме.

Есть и такая деформация овоща, как истоншение внутреннего конца овоща. Здесь речь идет о недостатке азота. Настой из крапивы - скорая помощь в этом случае.