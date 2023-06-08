Бывалый огородник рассказал, как черная бузина помогает победить слизней и тлю

Черная бузина относится к растениям-репеллентам. Посадите ее вокруг грядок, и вредители будут обходить культурные посадки стороной.

Черная бузина выглядит очень миловидно, поэтому станет отличным украшением сада и может использоваться в декоративных ландшафтных компjзициях.

У растения приятный аромат, но тля и слизняки его на дух не переносят.

Еще один плюс от бузины - способность приманивать птиц, которые охотятся за насекомыми-вредителями.

Кроме того, паразитов способен прогнать один полезный настой, он готовится из ягод черной бузины.

Действовать нужно так: берем пол килограмма ягод черной бузины, погружаем их в 3 литра воды, настаиваем несколько часов.

Потом опрыскиваем готовой жидкостью огородные растения, которые поражены тлей или подвержены атакам слизней.

Обработки можно периодически повторять, пока проблема с паразитами не будет решена окончательно.