Бывалый огородник рассказал, как черная бузина помогает победить слизней и тлю

Черная бузина относится к растениям-репеллентам. Посадите ее вокруг грядок, и вредители будут обходить культурные посадки стороной.
Черная бузина выглядит очень миловидно, поэтому станет отличным украшением сада и может использоваться в декоративных ландшафтных компjзициях.
У растения приятный аромат, но тля и слизняки его на дух не переносят.
Еще один плюс от бузины - способность приманивать птиц, которые охотятся за насекомыми-вредителями.
Кроме того, паразитов способен прогнать один полезный настой, он готовится из ягод черной бузины.
Действовать нужно так: берем пол килограмма ягод черной бузины, погружаем их в 3 литра воды, настаиваем несколько часов.
Потом опрыскиваем готовой жидкостью огородные растения, которые поражены тлей или подвержены атакам слизней.
Обработки можно периодически повторять, пока проблема с паразитами не будет решена окончательно.
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