Готовим жидкую подкормку для перцев, чтобы росли крепкими, здоровыми, сочными

Здоровое крепкое растение даст качественные плоды, поэтому важно заботиться об защитной системе перцев, повышая их устойчивость к неблагоприятным факторам.

Питательный состав, о котором пойдет речь, прежде всего, укрепляет корневую систему. Она отвечает за благополучие растения в целом - за его развитие, рост, плодоношение.

Корни питают перцы и насыщают влагой.

Приготовим раствор из 10 л воды и по 2 чайных ложек мочевины и суперфосфата. Размешиваем все компоненты до получения однородной жидкости.

Когда все растворится, поливаем землю под кустом. Предварительно, как нужно делать при любой подкормке, обильно увлажняем грунт обычной водой.

Только потом вносим удобрение. Если этого не сделать, есть риск повредить корневую систему молодых перцев.

Через несколько недель подкормку можно повторить при необходимости. Тогда перцы будут яркими и жизнерадостными, про чахлый вид и желтизну вы напрочь забудете.