Эта роза будет беспрерывно цвести все лето на зависть соседям по даче

Авила Палас отличается среди остальных сортов обильным и долгим цветением, вплоть до первых заморозков. Она будет украшать ваш сад все лето до осени.

Кусты большими не вырастают. Цветки растения могут быть окрашены в яркие сочные краски разных оттенков.

Цветут пышно и красочно, размер одного соцветия может достигать 10 см в диаметре.

Еще одно преимущество этого сорта в его устойчивости к переменчивым холодным погодам. Также розы очень редко болеют.

Если на улице станет уж очень пасмурно, нужно просто слегка укрыть розу от непогоды.

Чтобы роза цвела шикарно все лето, для нее нужно постараться, а именно - создать подходящие условия.

Цветку надо расти на солнечном месте, где всегда много света и тепла. Участок должен быть хорошо защищен от сквозных ветров.

Избежать гниения и гибели корней поможет правильно подобранный состав почвы. Он должен быть питательным и хорошо дренированным, рыхлым и легким.