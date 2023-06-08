Укроп будет расти пышнее и гуще, если правильно организовать полив

Воды для зелени нужно давать столько, чтобы не было застоя и загнивания потом, при этом чтобы растение не страдало от жажды.

Найдите золотую середину, подберите оптимальное количество воды для разового полива, чтобы вашим растениям было всегда хорошо. Тогда они щедро отблагодарят душистым урожаем.

При посадке укропа желательно его мульчировать, тогда земля будет дольше сохраняться влажной и не нужно будет часто поливать саженцы.

К тому же семена быстрее прорастают под укрытием, где создается парниковый эффект.

Мульча убережет укропные семена от посягательств птиц, которые любят выковыривать их из грядки.

Если в качестве укрытия используется плотная пленка, то в жаркую погоду ее надолго оставлять нельзя, нужно сразу убирать, чтобы семена не пропали от очень высокой температуры.

Дачники, применяющие спанбонд, могут не убирать его с грядки, потому что материал достаточно хорошо пропускает воздух.

Когда семена укропа дадут всходы, надо их полить и потом стараться делать это регулярно, поддерживая состояние почвы влажным.

Избегайте заливания грядок, чтобы укроп не гнил и не плесневел, а также не приманивал вредителей, которые любят влажность и сырость.