Цветовод со стажем порекомендовал подкормку для цветов, которая выводит из грунта вредные примеси

Многие цветоводы признают в один голос эффективность подкормки для комнатных растений на основе древесной золы.

Она и на огороде помогает овощам, и дома цветам поддержку оказывает.

Зола делает состав почвы более влагопроницаемым, рыхлым и воздушным. Также зола способна выводить токсичные примеси из грунта, а также излишки влаги.

Этим она предотвращает образование гнилей на корнях.

Каким цветам можно предложить подкормку из золы

Такое угощение понравится растениям, которые любят щелочную или слабокислую почву. Например, это могут быть розы, лилии, пионы, клематисы, пеларгонии.

Как приготовить

Сделать удобрение можно так: на литр воды добавляем 25 г зольного порошка, настаиваем неделю. После этого можно в готовом виде подкармливать растения этим раствором, не разбавляя.

Процедуру допускается повторять через две недели. Древесная зола - доступная и эффективная подкормка, которая подарит комнатным цветам длительное цветение.