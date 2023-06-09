Четверть индийской молодежи сталкивается с безработицей

Безработица стала критической проблемой для Индии, особенно после пандемии COVID-19. Даже в этом году в апреле в Индии зафиксирован четвертый подряд рост уровня безработицы до 8,11% , по данным Центра мониторинга индийской экономики (CMIE).

В 2020 году в Индии был зафиксирован самый высокий уровень безработицы — 30,6%.

С другой стороны, в Индонезии уровень безработицы среди молодежи составлял 13% в 2022 году. Согласно данным Всемирного банка, безработица в этой стране Юго-Восточной Азии неуклонно снижалась на протяжении многих лет после пика в 2005 году на уровне 26,4%.

Ранее в отчете Morgan Stanley говорилось, что Индия, самая быстрорастущая экономика в мире, наряду с Индонезией, как ожидается, будет стимулировать рост в Азии в течение следующего десятилетия.