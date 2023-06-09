Генерал Милли перечислил три мировых сверхдержавы:это Россия, Китай и США

В число сверхдержав, по мнению Милли, входят Китай, США и Россия.

Об этом Милли заявил во время выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны.

Такая ситуация приведет к тому, что миру придется в ближайшие несколько десятков лет столкнуться с "очень серьезными вызовами и кризисами".

Это связано с тем, что три сверхдержавы, по словам Милли, это намного сложнее, чем две.

Ранее, во времена холодной войны, как считает генерал, существовало два мощных государства - СССР и США. Когда Советский Союз распался, сверхдержавой 10-15 лет оставалась Америка.

Теперь же, этот статус разделяют США, Россия и Китай.

Обстановка в мире осложняется тем, что некоторые страны начинают, по мнению генерала, играть все более ощутимую роль в своих регионах.

В будущем они вполне смогут тоже претендовать на звание сверхдержав. О каких странах идет речь, Марк Милли не уточнил.