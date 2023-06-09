Египет: россиянин погиб от акулы в Красном море

«Нападение акулы на человека (…) привело к его смерти», — сообщило министерство окружающей среды Египта в Facebook, не предоставив дополнительных подробностей.

Российские СМИ сообщили, что жертвой стал двадцатилетний россиянин.

Генконсул России Виктор Воропаев заявил, что «погибший был не туристом, а постоянным жителем Египта».

На видео, размещенном в социальных сетях человек изо всех сил пытается спастись от акулы.

Министерство окружающей среды Египта заявило, что акула была поймана, и ее осмотр выявил «аномальное поведение… которое и стало причиной инцидента».

Он добавил, что плавание и водные игры в районе ЧП будут приостановлены на два дня с этой пятницы.