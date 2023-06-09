Дмитрий Дибров рассказал, чем он занимается по ночам

После увольнения из шоу "Кто хочет стать миллионером" имя телеведущего Дмитрия Диброва не сходит с полос колонок светской хроники. Сплетники утверждают, будто у звезды наступили непростые времена. Дескать, он лишился солидной зарплаты и якобы живет теперь за счет своей молодой жены Полины Наградовой.

Популярный журналист возмущен такими слухами и назвал сплетников "дураками".

Чтобы хоть как-то платить за свои квартиры, они начинают придумывать разную гадость. Ни черта делать больше не могут! А в нашей семье ничего не изменилось, Полина не очень много зарабатывает, - парировал Дмитрий.

Многодетный отец утверждает, что он "ни копейки не потерял". Но, правда, пока еще не знает, чем займется дальше.

Я задумался: «Что могу делать в нынешний прайм-тайм?». Ни мужское, ни женское меня не интересует. Сейчас нужна лишь развлекаловка. А я чем буду развлекать? - цитирует звезду КП.

Дибров затем сделал неожиданное признание:

Я по ночам делаю то, что никто больше не сделает. Даю возможность жить музыке, которая остается за объективами камер.

Вероятно, он подразумевает давнюю программу "Антропология", когда в гости к шоумену, кроме музыкантов, приходят известные российские артисты и режиссеры. Авторы решили включить в шоу то, что, по идее, должно происходить за кадром. Съемки при этом проходят в торгово-развлекательном центре, а не в студии.

Кроме того, Дибров по-прежнему востребован как ведущий торжеств. Его гонорар доходит до 1,5 миллиона российских рублей.