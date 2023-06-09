У больной раком звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти обнаружили метастазы в мозге

Звезда Голливуда Шеннен Доэрти в начале двухтысячных была одной из популярных актрис. Известность к ней пришла после съемок в культовом сериале «Зачарованные». Но, как сообщает 5-tv.ru, упешную кинокарьеру построить ей так и не удалось.

Актриса частенько опаздывала на съемки, скандалила с коллегами и продюсерами. Ее даже выгнали после съемок третьего сезона подросткового сериала «Беверли-Хиллз» из-за драки с Дженни Гарт.

В жизни 52-летней Шеннен были трудные периоды: она выходила замуж и разводилась, была без средств к существованию. А в 2015 году у актрисы выявили рак груди в запущенной стадии.

Доэрти была на волосок от смерти, но потом прошла курс химиотерапии, перенесла тяжелейшую операцию и через 2 года наступила ремиссия. Но в 2020-м у актрисы вновь обнаружили рак груди - в четвертой стадии.

Звезда вновь начала лечение, но недавно стало известно, что раковые клетки распространяются по всему телу: метастазы нашли даже в мозгу актрисы. Сейчас звезда «Зачарованных» проходит лучевую терапию и не скрывает, что ей очень страшно. Во время лечения она даже плачет.

Кроме борьбы с тяжелой болезнью, акриса переживает трудный этап в личной жизни. Доэрти бросил муж, с которым звезда прожила 11 лет. Причиной разрыва стала измена со стороны супруга.