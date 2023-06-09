Удалила веснушки и почти лишилась кожи: девушка показала ужасающее лицо после процедуры

Жительница Австралии Дун Ройзин решила удалить веснушки и в результате вместо кожи осталась с «пищевой пленкой» на лице, сообщает Лента. ру.

Девушка поделилась ужасающими кадрами в своем TikTok-аккаунте, насчитывающем свыше 48 тысяч подписчиков.

Дун призналась, что хотела выровнять тон лица, чтобы избавиться от пигментации. Она сделала пилинг и показала итог: на фото видно, что ее кожа стало сильно шелушиться и слезать большими пластами.

Моя кожа напоминает пищевую пленку, все очень зудит, но мне нравится, — заключила она.

Подписчики по-разному оценили поступок девушки. Одни считают веснушки милыми, другие считают, что их надо было удалить. Третьи просто в шоке от внешности девушки на данный момент.