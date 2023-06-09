Зубная паста против тли: какие проверенные рецепты защитят смородину от этого вредителя

Порой нестандартные методы дают отличные результаты. Например, защитить смородину от тли можно с помощью обычной зубной пасты.

В целях экономии можно использовать остатки пасты, отмечает автор Телеграмм-канала "Дача и огород".

Для приготовления защитного раствора надо 2 ст.л. пасты развести в двух литрах воды и обрызгать куст рано утром либо поздно вечером. Всего за сезон провести две такие обработки.

Для таких же целей эксперт рекомендует использовать и нашатырный спирт: 1 ч.л. вещества развести в 2 л воды. Использовать сразу после приготовления - после применения тля опадет, а отпавшие из-за повреждения макушки ветвей отрастут.

Против тли можно применить также средство из аптеки "Метронидазол". Нужно в 3 л мыльного раствора добавить 10 толченых таблеток такого препарата. Эффект будет потрясающим!