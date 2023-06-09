По методу Лорха: что добавить в грунт при окучивании картофеля, чтобы увеличить урожай вдвое

Чтобы стопроцентно быть уверенным в конечном результате, перед окучиванием картофеля надо просто бросить на каждый ряд пару горстей специального удобрения, отмечает автор канала "Зеленые истории" на платформе Дзен.

При окучивании оно должно смешаться с землей, а дожди высвободят все питательные вещества, которые будут питать корнеплоды. О каком веществе идет речь? О магнии.

По словам эсперта, такую рекомендацию она подсмотрела у профессора Александра Георгиевича Лорха, который посвятил свою жизнь изучению картофеля. Такой подход позволяет автору со 120-140 кустов картофеля получать по 550-600 кг урожая.

Магний - элемент, который гораздо важнее для картофеля, чем калий. Именно магний в ответе за закладку клубней, - уточнила специалист.

Она рекомендует окучивать картофель 2 раза за сезон. В первый раз - после появления всходов, как только они достигнут высоты 10 см. Тем самым стимулируется образование новых столонов и закладка второго яруса клубней.

Второй раз окучить картофель с добавлением магния следует перед началом бутонизации. И внести еще больше магния, чем в первый раз. В качестве такого вещества автор советует использовать “Калимагнезию” (по инструкции). Результат будет потрясающим.